Меган Маркл вже ніколи не повернеться у Британію: названа причина

Річ у тім, що у Меган Маркл і її чоловіка - принца Гаррі - "тепер власне життя" у США. Герцогиня Сассекська вже планує повертатися у шоу-бізнес, писати блоги, а тому королівська родина їй вже не цікава.

Меган і Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Гаррі теж не дуже ладнає з ріднею. Хоча він і їздить до Британії час від часу, але - без дружини. Наприклад, 7 вересня він відвідає церемонію нагородження WellChild у Лондоні. Натомість згодом Гаррі поїде до Німеччини на Ігри Нескорених. І там вже він буде з дружиною (за попередньою інформацією).

Наближені до королівської родини люди кажуть, що Гаррі не зустрінеться у Англії навіть зі своїм батьком - королем Чарльзом III, бо той "не має часу у своєму щоденнику".

А з рідним братом Вільямом чоловік Маркл не перетнеться тим паче, адже стосунки сьогодні у них, м'яко кажучи, не дуже братні. Про це й сам Гаррі говорив у документальному фільмі від Netflix.

Меган і Гаррі можуть ніколи не приїхати до королівського двору (фото: instagram.com/sussexroyal)

Але, якщо повертатися до Меган, то причину її відсутності у Британії, вбачають не лише у напружених стосунках її чоловіка з родичами. У актриси є на це свої особисті причини, каже Мортон.

"Навіщо їй їхати в Британію? Щоб приклонятися перед Кейт Міддлтон? Я так не думаю. Я не вірю в це. У них у Каліфорнії своє життя", - сказав біограф.

Річ у тім, що гості королівського палацу кланяються та роблять реверанси перед монархами. І хоча Меган мала б робити це лише тоді, коли Кейт стане королевою, та, судячи з усього, дружина Гаррі думає на перспективу.

Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Одним словом, горда Меган не планує "принижуватися" перед королівською родиною, представники якої не дуже її люблять.

Наприклад, відношення тієї ж Кейт до Меган далеке від "теплого сімейного". Відомо, що коли Маркл вирішила не їхати на коронацію Чарльза III, то Міддлтон з чоловіком "відчули полегшення через відсутність зайвого напруження".

Меган недолюблює Кейт (фото: instagram.com/sussexroyal)

Нагадаємо, що ще у 2021 році, коли була жива королева Єлизавета ІІ, Гаррі та та його дружина особисто їй сказали, що не повернуться до виконання обов'язків членів королівської родини, зберігши при цьому титули герцога і герцогині Сассекських.

"Хоча всі засмучені їхнім рішенням, герцог і герцогиня залишаються гаряче любимими членами родини", - прокоментували таке рішення у Букінгемському палаці.

Меган і Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)