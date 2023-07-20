Шлюб Меган Маркл і Гаррі тріщить по швах? Пара роз'їхалася по різних континентах

Меган Маркл і принц Гаррі роз'їхалися різними континентами. Меган залишилася в Каліфорнії, де веде звичайне життя, а Гаррі вирушив до Африки, щоб працювати над документальним фільмом для Netflix.

Що відомо про ситуацію в найскандальнішій королівській родині - читайте у матеріалі Styler.

У пари фінансові проблеми

Меган Маркл і Гаррі зіштовхнулися із серйозними фінансовими проблемами. У них зірвалася велика угода зі Spotify. Подейкують, що на кону стояло щонайменше 20 млн доларів.

Роботу припинили, оскільки закінчилися гарні ідеї для шоу "Архетипи". Варто зазначити, що й перший сезон подкасту викликав деяке замішання у керівників через те, з ким спілкувався Гаррі.

Один з найвищих керівників Spotify, спортивний подкастер Білл Сіммонс назвав принца і Меган "чортовими шахраями" після рішення закрити шоу.

За словами кількох джерел, фінансові невдачі серйозно відбиваються на особистих стосунках Гаррі та Меган.

"Пара відчуває величезний фінансовий тиск, щоб фінансувати свій розкішний спосіб життя в Каліфорнії, включаючи їх особняк вартістю 14 млн доларів і величезні витрати на безпеку. Цей стрес у поєднанні з їхніми емоційними проблемами, ймовірно, перетворив життя на справжнє пекло. Вони намагаються з'ясувати, що вплинуло на їх союз. Гаррі не вписується у безхмарний світ Меган", - цитує анонімне джерело видання Express.

Гаррі та Меган Маркл (фото: Getty Images)

І це не єдина невдача останнім часом. Наприклад, їхній серіал на 6 серій "Гаррі та Меган", випущений Netflix у грудні 2022 року, не потрапив до списку номінантів "Еммі". І хоча він мав усі необхідні критерії, його назвали "явно недостатньо хорошим для номінації".

Королівський експерт Анджела Левін сказала, що пара була ображена і для них ситуація із серіалом стала просто ударом.

Тим більше, що угода з Netflix зараз теж не в кращому становищі – через страйк голлівудських сценаристів. Угоду уклали 2020 року і деталі не розголошувалися.

Відомо, що мали випустити мінісеріал про внутрішню роботу королівської сім'ї, який не приніс очікуваного успіху. Також мають бути випущені дитячі програми, документальні фільми, фільм про нескорених, який у процесі розробки та серію про природу. Сума угоди – понад 112 млн доларів.

Що відомо про розрив Меган та Гаррі

Анонімні інсайдери повідомляють, що пара продала свій особняк у Монтесіто і Гаррі зараз мешкає в іншому місці.

Чутки про те, що стався розрив стосунків, поки що ніхто не підтверджує. Але те, що вони роз'їхалися – правда.

Меган Маркл залишилася з дітьми в Каліфорнії, а принц Гаррі вирушив до Африки - працювати над новим документальним фільмом для Netflix. Мабуть, щоб не втратити ще й це джерело заробітку.

"Ми сподіваємося, що час, що вони проведуть нарізно на різних континентах, допоможе знайти їм все, що їм потрібно, щоб рухатися далі", - кажуть друзі пари.

Гаррі та Меган Маркл (фото: Getty Images)