Меган Маркл уже никогда не вернется в Британию: названа причина

Дело в том, что у Меган Маркл и ее мужа - принца Гарри - "теперь собственная жизнь" в США. Герцогиня Сассекская уже планирует возвращаться в шоу-бизнес, писать блоги, поэтому королевская семья ей уже не интересна.

Меган и Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Гарри тоже не очень ладит с родней. Хотя он и ездит в Британию время от времени, но - без жены. К примеру, 7 сентября он посетит церемонию награждения WellChild в Лондоне. Впоследствии Гарри поедет в Германию на Игры Непокоренных. И там уже он будет с супругой (по предварительной информации).

Приближенные к королевской семье люди говорят, что Гарри не встретится в Англии даже со своим отцом - королем Чарльзом III, потому что у того "нет времени в своем дневнике".

А с родным братом Уильямом муж Маркл не пересечется тем более, ведь отношения сегодня у них, мягко говоря, не слишком братские. Об этом и сам Гарри говорил в документальном фильме от Netflix.

Меган и Гарри могут никогда не приехать в королевский двор (фото: instagram.com/sussexroyal)

Но, если возвращаться в Меган, то причину ее отсутствия в Британии усматривают не только в напряженных отношениях ее мужа с родственниками. У актрисы есть для этого свои личные причины, говорит Мортон.

"Зачем ей ехать в Британию? Чтобы поклоняться перед Кейт Миддлтон? Я так не думаю. Я не верю в это. У них в Калифорнии своя жизнь", - сказал биограф.

Дело в том, что гости королевского дворца кланяются и совершают реверансы перед монархами. И хотя Меган должна делать это только тогда, когда Кейт станет королевой, но, судя по всему, жена Гарри думает на перспективу.

Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Одним словом, гордая Меган не планирует "унижаться" перед королевской семьей, представители которой не очень ее любят.

К примеру, отношение той же Кейт к Меган далеко от "теплого семейного". Известно, что когда Маркл решила не ехать на коронацию Чарльза III, то Миддлтон с мужем "почувствовали облегчение из-за отсутствия излишнего напряжения".

Меган недолюбливает Кейт (фото: instagram.com/sussexroyal)

Напомним, что еще в 2021 году, когда была жива королева Елизавета II, Гарри и его жена лично ей сказали, что не вернутся к исполнению обязанностей членов королевской семьи, сохранив при этом титулы герцога и герцогини Сассекских.

"Хотя все огорчены их решением, герцог и герцогиня остаются горячо любимыми членами семьи", - прокомментировали такое решение в Букингемском дворце.

Меган и Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)