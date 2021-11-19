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Меган Маркл вперше за довгий час показала підрослого сина: руденький, як тато

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США, П'ятниця 19 листопада 2021 19:45
Меган Маркл вперше за довгий час показала підрослого сина: руденький, як тато Фото: Меган Маркл і принц Гаррі (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Меган Маркл вперше за довгий час показала фото сина Арчі, якому вже 2,5 роки. Судячи з усього хлопчисько успадкував руду шевелюру батька.

Про своє життя в США, дітей і чоловіка принца Гаррі герцогиня Сассекська розповіла в шоу Еллен Дедженеріс у Каліфорнії.

На милому знімку Арчі Харрісон стоїть в курнику з кошиком в руках і спостерігає, як птахи клюють корм.

Оскільки Меган і Гаррі не люблять афішувати своє персональне життя, обличчя хлопчика вони не показали.

Але по знімку видно, що малюк успадкував густу руду шевелюру батька.

Цікаво, що герцоги Сассекські посприяли порятунку курчат від загибелі. Вони також побудували будиночок для курей, якому дали назву "Archie's Chick Inn" на честь первістка.

Меган Маркл вперше за довгий час показала підрослого сина: руденький, як тато

Скріншот відео: Арчі Харрісон, син Меган Маркл і принца Гаррі

Меган в інтерв'ю розповіла, як їм з принцом Гаррі живеться в Каліфорнії. Вона каже, що чоловікові подобається теплий клімат південного узбережжя.

Для довідки:

Малюк Арчі з'явився на світ 6 травня 2019-го року у Великобританії. Восени того ж року Меган і Гаррі покинули Туманний Альбіон, перебравшись до Канади, а звідти до США.

З літа 2020-го подружжя живе на батьківщині герцогині - в Каліфорнії. А 4 червня 2021-го у них народилася дочка Лілібет Діана.

Раніше ми писали, що Меган Маркл розповіла про доньку.

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Меган Маркл
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