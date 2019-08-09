У Меган Маркл виникли проблеми через сина: що трапилося

Меган Маркл (фото: evoke.ie)

Меган Маркл і принц Гаррі всіма силами намагаються уберегти своє приватне життя від втручання сторонніх

Меган Маркл і принц Гаррі зіткнулися з новим випробуванням. Незважаючи на всі зусилля максимально захистити їх приватне життя від сторонніх очей, їм це навряд чи коли-небудь вдасться. Королівський експерт вважає, що герцоги Сассекські завжди будуть мати проблему в тому, щоб зберегти життя свого сина Арчі Харрісона в таємниці, пише Ехргеѕѕ.co.uk.

Вся історія стосунків, шлюб Меган і Гаррі, народження їх первістка були піддані дуже пильній увазі не тільки британців, але і всього світу. Всі ми пам'ятаємо заяву принца Гаррі з проханням припинити спекулювати на їх стосунках з Меган, коли вони тільки почали зустрічатися.

І Меган з Гаррі, як і раніше всіма силами намагаються "захиститися". Так, вагітність Меган була оповита таємницею протягом усього періоду. Ніхто до кінця не знав, де буде народжувати герцогиня, коли покажуть малюка, хто стане хрещеними для новонародженого і так далі.

Меган Маркл і принц Гаррі з первістком Арчі (фото: Getty Images)

Тим не менше, експерт Річард Фіцвільямс стверджує, що у Меган і принца Гаррі завжди будуть труднощі в збереженні конфіденційності життя їхнього сина.

"Немає сумнівів, що кожен, хто приєднується до Британської кролевской сім'ї - найвпливовішої королівської родини у світі, завжди буде викликати феноменальний інтерес", - говорить Фіцвільямс.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: Getty Images)

Також він додав, що Арчі постійно буде стикатися з такою проблемою - йому навряд чи вдасться загубитися в натовпі і стати приватним громадянином, про що мріють його батьки. Експерт вважає, що папараці будуть завжди і всюди слідувати за сином герцогів Сассекських.

Нагадаємо, нещодавно Меган Маркл і принц Гаррі образили своїх сусідів, чим викликали лють у громадськості. Сусідам королівської пари видали інструкцію з правилами поведінки, які ті повинні дотримуватися при спілкуванні з парою.