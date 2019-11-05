Маркл в детстве организовала антивоенную акцию: всплыло фото 9-летней Меган

Меган Маркл (фото: stylecaster.com)

Меган Маркл была активной участницей акций протеста

Меган Маркл росла активным ребенком с четкой гражданской позицией. Появилось фото, на котором будущая герцогиня стоит в ряду протестантов с плакатом "Мир и гармония" (Peace and harmony). На опубликованном фото Меган всего девять лет.

Снимок подтверждает, что маленькая Меган задолго до того, как стать герцогиней, умела отстаивать свои убеждения.

Меган родилась 4 августа 1981 года, а акция протеста была в 1990-му против войны в Персидском заливе - конфликте между Ираком и многонациональными силами за освобождение Кувейта, в котором активно принимали участие США (2 августа 1990 - 28 февраля 1991).

Меган Маркл в детстве участвовала в акции протеста (коллаж: express.co.uk)

В то время будущая герцогиня училась в "Голливудской школе" (Hollywood Schoolhouse) в Лос-Анджелесе.

"Она была одной из тех детей, которые защищали слабых, отстаивали то, во что верили, и она была лидером среди своих друзей, ее ровесников", - говорит о Меган ее бывшая учитель Элиза Фэй.

Меган вышла на акцию вместе с другими учениками школы. Кроме того, она ​​стала организатором, узнав, что один из ее сверстников переживает несчастье из-за войны.

Меган Маркл в детстве участвовала в акции протеста (коллаж: express.co.uk)

"Один из учеников, маленький мальчик, разрыдался, потому что его старший брат должен был отправиться в Персидский залив из-за борьбы против Ирака, и его брат думал, что он умрет", - говорит учитель.

Полная надпись на плакате, который держала Меган, гласила: "Мир и гармония во всем мире".