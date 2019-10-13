Меган Маркл совершила настоящий подвиг ради принца Гарри: все подробности

Меган Маркл, которая в последнее время довольно часто подвергается критике со стороны общественности, является не такой уж и плохой, как пытаются показать газеты. Об этом заявил друг герцогов Сассекских, передает The Sun.

42-летний известный игрок в поло из Аргентины, Начо Фигерас поделился на телепередаче The Ellen Show о том, как сейчас непросто живется королевской паре из-за обвинений со стороны СМИ.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: GettyImages)

Начо сказал: "Я буду защищать своих друзей до конца, потому что они меняют мир, и мы все должны их поддерживать и помогать, а не критиковать. Давайте быть друг к другу добрее".

Кроме того, Меган Маркл очень любит своего супруга, что было заметно с самого начала их отношений, поскольку она не раздумывая отказалась от всего, что у нее было, ради жизни с Гарри.

Как минимум, герцогине пришлось оставить позади актерскую карьеру, закрыть свою личную Instagram-страничку и сайт The Tig.

"Она замечательная девушка, совершенно потрясающая - она бросила все, что у нее было, чтобы выйти замуж за любимого. Никто не знает, насколько это было тяжело. Я их обожаю! Они хорошие люди", - добавил Начо.

Напомним, что Меган Маркл страдает из-за давления, которое оказывают на нее постоянные сравнения с Кейт Миддлтон.

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