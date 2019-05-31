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Меган Маркл решила уехать вместе с сыном: что произошло

STYLERЖизнь    31.05.2019 - 13:54
Меган Маркл решила уехать вместе с сыном: что произошло
Меган Маркл собирается уехать (Коллаж РБК-Украина)

Меган Маркл начала собирать чемоданы для себя и сына Арчи

Меган Маркл взбудоражила поклонников королевской семьи сообщением о том, что собирается совершить поездку с новорожденным сыном Арчи Харрингтоном. Об этом сообщает издание Us Weekly.

Источники в Фрогмор-Хаусе рассказали, что в ближайшее время Меган Маркл собирается вместе с Арчи посетить Лос-Анжелес И Нью-Йорк, США.

А после этого герцогиня Сассекская планирует поездку в Южную Африку. Известно, что Арчи Харрингтон поедет вместе с ней, а вот по поводу принца Гарри – информации нет.

Поездка Меган Маркл запланирована на лето и судя по всему герцогиня Сассекская хочет показать своего наследника друзьям в Нью-Йорке, а потом посетить дом своей матери в Лос-Анжелесе.

Меган Маркл решила уехать вместе с сыном: что произошло

Меган Маркл, принц Гарри и новорожденный Арчи Харрингтон (instagram.com/sussexroyal)

Фанаты королевского дворца обеспокоены тем, что Арчи Харрингтону предстоит такое большое путешествие и они волнуются за самочувствие наследника королевской семьи.

"На данный момент поездка планируется, она произойдет в течении лета. Первым местом назначения скорее всего будет Нью-Йорк", - сообщил источник в Фрогмор-Хаусе.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что между Меган Маркл и ее матерью Дорией Рэгланд вероятно произошел конфликт, так как ее мать внезапно покинула Великобританию и вернулась в Лос-Анжелес.

А также мы писали о том, что первый выход в свет после рождения ребенка у Меган Маркл запланирован в начале июня.

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