Туристы не дают покоя Меган Маркл и принцу Гарри: все подробности

Меган Маркл и принц Гарри страдают от туристов (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Надоедливые зеваки мешают герцогу и герцогине Сассекским

Меган Маркл и принц Гарри недовольны туристами, которые наблюдают за королевской семьей. Дело в том, что вчера загородная резиденция членов британской королевской семьи Фрогмор-хаус открылась для публики. При этом люди подошли слишком близко к дому, где живут герцог и герцогиня Сассекские. Об этом сообщает издание Express.

Меган Маркл и принц Гарри переехали в коттедж в Виндзоре в прошлом месяце после его реконструкции. Похоже, что пара находилась дома в то время, когда туристы подобрались к дому на расстоянии 20 фунтов (6 метров).

Меган Маркл и принц Гарри страдают от туристов (фото с соцсетей)

"Пара открытых окон и две блестящие машины впереди, так что кто-то там есть. С ума сойти как близко вы можете подойти. Интересно, как они заставляют Арчи спать, ведь над головой пролетают самолеты, мне не понятно", - написал один турист в своей твиттере.

Меган Маркл и принц Гарри страдают от туристов (фото с соцсетей)

Стоит отметить, что герцог и герцогиня Сассекские потратили до 50 тысяч фунтов стерлингов на звукоизоляцию своего нового дома. Над их домом каждый час пролетает около 28 самолетов.

Несмотря на то, что их дом находится в непосредственной близости от аэропорта Хитроу, он может похвастаться потрясающим садом.

Напомним, что сводный брат Меган Маркл Томас обвинил ее в том, что герцогиня разрушила жизнь его семье. По словам ее "сумасшедшего брата" (прозвище Томаса в СМИ - ред.) сейчас его семья страдает от чрезмерного интереса прессы.

Ранее сообщалось, что подруга Меган Маркл рассказала о желании герцогини познакомиться со знаменитым британцем.