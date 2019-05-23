ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сбежала раньше времени: Меган Маркл лишилась единственной помощницы

STYLERЖизнь    23.05.2019 - 14:10
Сбежала раньше времени: Меган Маркл лишилась единственной помощницы
От Меган Маркл сбежала помощница (Коллаж РБК-Украина)

Меган Маркл и принц Гарри оказались без помощи с новорожденным

Меган Маркл, которая совсем недавно родила своего первенца, внезапно лишилась единственной помощницы по уходу за малышом. Об этом пишет издание The Daily Mail.

Выяснилось, что мама Меган Маркл, бабушка новорожденного Арчи Харрингтона внезапно покинула поместье Фрогмор-Хаус и улетела обратно в Лос-Анжелес. Предполагалось, что Дория Рэгланд пробудет вместе с дочерью и внуком несколько месяцев в Британии, по крайней мере до тех пор, пока Меган Маркл не вернется к своим обязанностям.

Она прибыла в Лондон незадолго до рождения внука и для нее в Фрогмор-хаусе приготовили несколько отдельных комнат. Дорию Рэгланд даже упомянули в официальном объявлении о рождении Арчи Харрингтона, что подчеркнуло ее важную роль в жизни королевской четы.

Однако буквально на днях Дорию Рэгланд заметили в Лос-Анжелесе, где она выгуливала своих собак.

Сбежала раньше времени: Меган Маркл лишилась единственной помощницы

Скриншот поста (instagram.com/thesussexes)

По словам источника в королевском дворце, бабушка была единственным и незаменимым помощником для Меган Маркл и принца Гарри после рождения сына. Герцог и герцогиня Сассекские даже не торопились нанимать няню для Арчи, так как рассчитывали на то, что бабушка останется с ними на несколько месяцев.

Сбежала раньше времени: Меган Маркл лишилась единственной помощницыМеган Маркл и принц Гарри с новорожденным сыном (instagram.com/sussexroyal)

Что произошло между Меган Маркл и ее матерью на данный момент неизвестно. Возможно, ее в Лос-Анжелес вызвала работа – она работает инструктором по йоге. А возможно Дория Рэгланд оказалась не готова к жизни в Лондоне под одной крышей с собственной дочерью.

Напомним, ранее мы писали о том, что Меган Маркл просила подругу найти ей богатого жениха в Британии.

А также рассказывали о том, что Меган Маркл превзошла Кейт Миддлтон.

Собирала сердце по кусочкам: Меган Маркл была отвергнута популярным певцом Первая годовщина Меган Маркл и принца Гарри: главные события в жизни герцогов
Новости Украины Меган Марклпринц Гарри
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь