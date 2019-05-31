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Меган Маркл вирішила поїхати разом з сином: що сталося

STYLERЖиття    31.05.2019 - 13:54
Меган Маркл вирішила поїхати разом з сином: що сталося
Меган Маркл збирається поїхати (Колаж РБК-Україна)

Меган Маркл почала збирати валізи для себе і сина Арчі

Меган Маркл розбурхала шанувальників королівської сім'ї повідомленням про те, що збирається здійснити поїздку з новонародженим сином Арчі Харрінгтоном. Про це повідомляє видання Us Weekly.

Джерела в Фрогмор-Хаусі розповіли, що найближчим часом Меган Маркл збирається разом з Арчі відвідати Лос-Анджелес І Нью-Йорк, США.

А після цього герцогиня Сассекська планує поїздку в Південну Африку. Відомо, що Арчі Харрінгтон поїде разом з нею, а ось з приводу принца Гаррі – інформації немає.

Поїздка Меган Маркл запланована на літо і судячи по всьому герцогиня Сассекська хоче показати свого спадкоємця друзям в Нью-Йорку, а потім відвідати будинок своєї матері в Лос-Анжелесі.

Меган Маркл вирішила поїхати разом з сином: що сталося

Меган Маркл, принц Гаррі і новонароджений Арчі Харрінгтон (instagram.com/sussexroyal)

Фанати королівського палацу стурбовані тим, що Арчі Харрінгтон здійснить таку велику подорож і вони хвилюються за самопочуття спадкоємця королівської сім'ї.

"На даний момент планується поїздка, вона відбудеться протягом літа. Першим місцем призначення швидше за все буде Нью-Йорк", - повідомило джерело в Фрогмор-Хаусі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що між Меган Маркл і її матір'ю Дорієй Рэгланд ймовірно стався конфлікт, так як її мати раптово покинула Великобританію і повернулася в Лос-Анжелес.

А також ми писали про те, що перший вихід у світ після народження дитини у Меган Маркл запланований на початку червня.

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