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Меган Маркл рассекретила любимый напиток и расстроила фанатов

STYLERПерсоны    31.07.2019 - 23:55
Меган Маркл рассекретила любимый напиток и расстроила фанатов
Меган Маркл (коллаж РБК-Украина)

Меган Маркл не смогла после жизни в Голливуде полностью пропитаться духом Великобритании

Меган Маркл уже давно является частью королевской семьи, но за это время герцогиня Сассекская так и не смогла проникнуться древней традицией, почитаемой многими британцами - пить чай Эрл Грей с имбирным печеньем в кругу большой семьи.

Меган Маркл, которой 4 августа исполнится 38 лет, в канун своего дня рождения призналась, что чайные церемонии - это не для нее. Вместе с тем на страницах британского Vogue жена принца Гарри случайно выдала свой любимый напиток. Это (кто бы мог подумать) – мятный чай. Его Меган может пить чуть ли не литрами.

"За дымящимися чашками мятного чая мы пытались понять, как свету пробиться сквозь мир, наполненный одной лишь тьмой? Благородная ли это цель? Без сомнения. Стоит ли оно того? Какие могут быть вопросы", - рассказала Меган Маркл, вспоминая свою беседу с главным редактором Vogue  Эдвардом Эннинфулом.

Слова Маркл разочаровали и опечалили фанатов королевской семьи. По мнению многих, Меган снова показала, что ей плевать на вековые традиции. Впрочем, кое-кто считает, что молодая мама просто отказывается от кофеиносодержащих напитков, пока кормит сына Арчи грудью, а затем начнет пить классический английский чай.

Ранее мы писали о том, что Меган Маркл нарушила вековые правила, поздравляя сына Кейт Миддлтон с днем рождения.

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