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Меган Маркл раскроет самые страшные тайны королевской семьи

STYLERЖизнь    25.01.2020 - 22:03
Меган Маркл раскроет самые страшные тайны королевской семьи
Меган Маркл скоро даст интервью и раскроет все тайны (фото: Getty Images)

Меган Маркл вскоре планирует дать откровенное интервью известной телеведущей из США

Меган Маркл вскоре может раскрыть все тайны Букингемского дворца, а также пикантные подробности их жизни при дворе. Дело в том, что в британской прессе появились слухи, что совсем скоро герцогиня Сассекская даст откровенное интервью одной из самых популярных американских телеведущих Элен Дедженерес.

Как сообщает таблоид Daily Mail, после того, как Меган Маркл и принц Гарри сложат королевские полномочия им можно будет спокойно высказываться в прессе и на публике. Конечно же, их откровений ждет много британцев.

То, что интервью состоится, подтверждает источник, близкий к окружению Меган Маркл и принца Гарри.

Телеведущая Элен Дедженерес стала подругой Меган после того, как когда-то они познакомились в приюте для собак и она уговорила Маркл взять домой пса по кличке Богарт. Именно после этой встречи отношения Элен и Меган стали дружескими и доверительными. Сама ведущая считает пару герцогов Сассекских одними из самых приятных людей и собеседников.

Кстати, телеведущая уже становилась на сторону Меган публично, когда герцогиня страдала от давления прессы и общества. Люди предполагают, что сейчас их дружба станет еще крепче, так как Меган и Гарри уезжают из Великобритании в Канаду.

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