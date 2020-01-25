Меган Маркл розкриє найстрашніші таємниці королівської сім'ї

Меган Маркл скоро дасть інтерв'ю і розкриє всі таємниці (фото: Getty Images)

Меган Маркл незабаром планує дати відверте інтерв'ю відомій телеведучій з США

Меган Маркл незабаром може розкрити всі таємниці Букінгемського палацу, а також пікантні подробиці їх життя при дворі. Справа в тому, що в британській пресі з'явилися чутки, що зовсім скоро герцогиня Сасекська дасть відверте інтерв'ю одній з найпопулярніших американських телеведучих Елен Дедженерес.

Як повідомляє таблоїд Daily Mail, після того, як Меган Маркл і принц Гаррі складуть королівські повноваження їм можна буде спокійно висловлюватися у пресі і на публіці. Звичайно ж, їх одкровень чекає багато британців.

Те, що інтерв'ю відбудеться, підтверджує джерело, близьке до оточення Меган Маркл і принца Гаррі.

Телеведуча Елен Дедженерес стала подругою Меган після того, як колись вони познайомилися у притулку для собак і вона вмовила Маркл взяти додому собаку по кличці Богарт. Саме після цієї зустрічі відносини Елен та Меган стали дружніми і довірчими. Сама ведуча вважає пару герцогів Сасекських одними з найбільш приємних людей і співрозмовників.

До речі, телеведуча вже ставала на бік Меган публічно, коли герцогиня страждала від тиску преси і суспільства. Люди припускають, що зараз їх дружба стане ще міцнішою, адже Меган і Гаррі виїжджають з Великобританії в Канаду.