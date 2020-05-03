Меган Маркл раскритиковали за опрометчивое решение: слишком много на себя берет

Меган Маркл снова попала в центр скандала. Жене принца Гарри до сих пор припоминают о том, что она решила покинуть Великобританию и потащила с собой супруга. Об этом сообщает издание "Daily Mail".

Отец действующего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Стэнли Джонсон подверг критике Маркл. Он отметил, что в браке "у руля" находится жена принца Гарри и именно она принимает все серьезные решения.

"Я не могу перестать думать, что Меган, как мы теперь должны ее называть, сыграла первостепенную роль во всем этом. Она точно обладает огромным очарованием и талантом", - заявил 79-летний мужчина.

Он высказал свое недовольство, однако предположил, что вся ситуация связана с тем, что между британскими и американскими женщинами существуют "фундаментальные культурные различия".

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с начала апреля. Чтобы получить право на переезд в США, работу и занятие предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.

Мы писали, что Меган Маркл получила "яркую" характеристику от знакомых. Канадский журналист сравнивает супругу принца Гарри с "профессиональным оборотнем".

А также сообщали о том, что Меган Маркл планирует дать большое интервью, в котором поведает поклонникам о своей жизни. Этот шаг сравнивают с интервью принцессы Дианы 1995 года, которое на тот момент шокировало общественность.