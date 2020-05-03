Меган Маркл розкритикували за необачне рішення: занадто багато на себе бере

Меган Маркл знову потрапила в центр скандалу. Дружині принца Гаррі досі пригадують про те, що вона вирішила покинути Великобританію і потягла з собою чоловіка. Про це повідомляє британське видання Daily Mail.

Батько прем'єр-міністра Великобританії Стенлі Джонсон піддав критиці Маркл. Він зазначив, що у шлюбі "біля керма" знаходиться дружина принца Гаррі і саме вона приймає всі серйозні рішення.

"Я не можу перестати думати, що Меган, як ми тепер повинні її називати, відіграла першорядну роль у всьому цьому. Вона точно володіє величезною чарівністю і талантом", - заявив 79-річний чоловік.

Він висловив своє невдоволення, однак припустив, що вся ситуація пов'язана з тим, що між британськими та американськими жінками існують "фундаментальні культурні відмінності".

Нагадаємо, що принц Гаррі і Меган Маркл перестали виконувати обов'язки членів британської королівської сім'ї з початку квітня. Щоб отримати право на переїзд в США, роботу і заняття підприємницькою діяльністю, їм довелося відмовитися від державного фінансування і торгової марки Sussex Royal.

Ми писали, що Меган Маркл отримала "яскраву характеристику від знайомих. Канадський журналіст порівнює дружину принца Гаррі з "професійним перевертнем".

А також повідомляли про те, що Меган Маркл планує дати велике інтерв'ю, в якому повідає шанувальникам про своє життя. Цей крок порівнюють з інтерв'ю принцеси Діани 1995 року, яке на той момент шокувало громадськість.