Меган Маркл приняла решение без принца Гарри: о чем речь

Меган Маркл приняла решение выйти из состава членов королевской семьи единолично, а ее муж просто с ней согласился. Такое мнение высказала известный астролог Валентина Виттрок.

Она рассказала, что решение преподносится как совместное, но на самом деле гороскоп Меган Маркл указывает на то, что она принимала его самолично.

"СМИ всего мира написали о том, что герцог и герцогиня Сассекские решили выйти из королевской семьи и жить, как говорится в таких случаях, своим умом и, что не менее важно, своим трудом. Разумеется, их решение преподносится как общее, принятое совместно. Но если посмотреть на гороскоп Меган, то станет понятно, что ни о каком совместном решении речь не идет: Маркл принимала его самолично, без оглядки на мнение мужа. Его Венера стоит на Луне Меган, к тому же там у герцогини Сассекской находятся Сатурн и Юпитер", - рассказала Валентина Виттрок в интервью изданию "Факты".

Она добавила, что герцогиня Сассекская – человек, которому всегда чего-то не хватает. Она всегда будет стремиться получить то, чего у нее нет.

"С одной стороны, такие люди, как Меган, зажаты внешними рамками, что порой выглядит как комплекс неполноценности, который они, разумеется, тщательно камуфлируют, скрывая его за раскованным поведением, хотя оно им не свойственно — так они просто играют роль свободных и непринужденных. С другой, Юпитер требует поклонения, к которому такой человек будет стремиться любыми доступными ему путями и средствами. Не стоит забывать, что Меган к тому же еще и Львица по знаку зодиака. Идя под венец с принцем Гарри, она в мечтах уже видела себя на троне, но место оказалось занятым. Можно сказать, что Кейт Миддлтон переиграла ее по всем статьям. И тогда герцогиня Сассекская решила доказать, что именно она, а не ее соперница является "королевой сердец", - добавила астропсихолог.

Меган Маркл и принц Гарри (Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Она объяснила, что Меган Маркл посчитала ход с отказом демократичным, который добавит ей популярность в глазах британцев. Валентина Виттрок отметила, что Меган Маркл не стала звездой первой величины в Голливуде и совершенно необязательно, что ей сейчас будут предлагать прибыльные контракты. А принц Гарри не имеет никакой профессии, которая могла бы прокормить его семью.

"Даже если бы отношения с членами королевской семьи сложились у нее в десятки раз лучше, она все равно была бы недовольна. Маркл все делала назло своим новым родственникам: носила наряды, которые не рекомендовала надевать глава королевской семьи, Елизавета II, рожала не в той клинике, в которой традиционно появляются на свет королевские отпрыски, не вышла к прессе и фотографам сразу же после родов, как это делала Кейт Миддлтон. Они с Гарри даже на Рождество к его бабушке, королеве Елизавете II, не приехали, чего никто раньше себе не позволял. Меган везде и во всем старалась показать характер, и этот ее поступок — того же свойства", - сказала Виттрок и объяснила это строптивостью гороскопа Меган Маркл.