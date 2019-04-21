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Меган Маркл и принца Гарри сошлют в Африку: шокирующие подробности

STYLERПерсоны    21.04.2019 - 11:48
Меган Маркл и принца Гарри сошлют в Африку: шокирующие подробности
Меган Маркл и принца Гарри сошлют в Африку (фото: GettyImages)

Герцогам Сассекским будет поручена ответственная работа за границей

Меган Маркл и принца Гарри планируют отправить в Африку на три года после того, как принц и его супруга полностью освоятся в роли родителей. Об этом информирует издание Daily Mail.

Отмечается, что бывший личный секретарь королевы сэр Дэвид Мэннинг разработал план, согласно которому герцогам Сассекским будет поручена ответственная работа за границей, которая будет состоять из благотворительной деятельности и отстаивания интересов Великобритании и Содружества наций.

Изначально Гарри хотели назначить генерал-губернатором Австралии, но позже было решено, что Африка является более подходящим вариантом. Оба супруга ранее уже не раз бывали там с благотворительными миссиями. Кроме того, с Африкой их связывают личные воспоминания.

Меган Маркл и принца Гарри сошлют в Африку: шокирующие подробностиМеган Маркл и принца Гарри сошлют в Африку (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Например, в самом начале своего романа, британский принц и американская актриса совершили путешествие в Ботсвану. Там же они вместе отмечали и 36-летие Маркл. В 2004 году Гарри, после выпуска из Итона и перед поступлением в Королевскую военную академию Сандхерст, прожил несколько месяцев в Лесото. И называл эту страну своим вторым домом.

На данный момент супруги обустраиваются в своем новом доме Фрогмор-коттедже и готовятся к пополнению их семьи. Потому, скорее всего, вопрос о переезде в Африку будет решен в будущем году.

Напомним, что Кейт Миддлтон серьезно больна. В сети появились тревожные слухи, поклонники герцогини Кембриджской все более обеспокоены из-за ее фигуры.​

Мы писали, что сотрудники Меган Маркл устали терпеть ежедневные унижения. Герцогиня мало того, что обладает завышенными требованиям к окружающим ее людям, так еще и всячески "терроризирует" своих сотрудников разными поручениями с 5 утра.

К слову, в сеть попали эксклюзивные фото Меган Маркл. На фотографиях герцогиня изображена со своей матерью Дорией и бабушкой Жанетт в юном возрасте.

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