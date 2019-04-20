Кейт Миддлтон серьезно больна: появились тревожные слухи

Кейт Миддлтон серьезно больна (фото: GettyImages)

Кейт Миддлтон, вероятнее всего, болеет булимией

Кейт Миддлтон является одним из самых популярных членов королевской семьи и редко попадает в какие-либо скандалы. Однако в последнее время заядлые поклонники герцогини Кембриджской становятся обеспокоены из-за ее фигуры.​

Один комментатор на Quora подчеркнул, что Кейт Миддлтон выглядит слишком худой для своего возраста, что привело к предположениям, что у нее также может быть расстройство пищевого поведения, которое было в свое время и у принцессы Дианы.

Шеф-повар Даррен МакГрэйди в одном из интервью как-то отметил, что не слышал о булимии на тот момент, а потому странные предпочтения принцессы воспринимал вполне нормально.

"Я никогда не рассказывал о еде, которую готовил для нее, о глупых вещах, о которых она просила, поэтому я не хотел об этом говорить, считая, что так правильно", - прокомментировал он.

Хотя Кейт Миддлтон и выглядит худой, как и покойная мать принца Уильяма, никакие конкретные медицинские записи не могут подтвердить заявления о том, что она действительно страдает булимией.

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

Некоторые фолловеры Кейт Миддлтон утверждают, что она стройная из-за генетики и это никак не связано с болезнью. Также отмечается, что она внимательна к своему образу жизни и еде, которую потребляет.

Напомним, Кейт Миддлтон серьезно поссорилась с одной из лучших подруг - 35-летней бывшей моделью Роуз Ханбери. Принц Уильям пытался помирить женщин, но пока что эти попытки безуспешны.

Ранее сообщалось о том, что Кейт хочет четвертого ребенка. В данное время герцогиня воспитывает троих детей: 5-летнего Джорджа, 3-летнюю Шарлотту и годовалого Луи.