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Меган Маркл і принца Гаррі зашлють в Африку: шокуючі подробиці

STYLERПерсони    21.04.2019 - 11:48
Меган Маркл і принца Гаррі зашлють в Африку: шокуючі подробиці
Меган Маркл і принца Гаррі зашлють в Африку (фото: GettyImages)

Герцогам Сассекським буде доручена відповідальна робота за кордоном

Меган Маркл і принца Гаррі планують відправити в Африку на три роки після того, як принц і його дружина повністю освояться у ролі батьків. Про це інформує видання Daily Mail.

Наголошується, що колишній особистий секретар королеви сер Девід Меннінг розробив план, згідно з яким герцогам Сассекським буде доручена відповідальна робота за кордоном, яка буде складатися з благодійної діяльності та відстоювання інтересів великої Британії та Співдружності націй.

Спочатку Гаррі хотіли призначити генерал-губернатором Австралії, але пізніше було вирішено, що Африка є більш підходящим варіантом. Обидва чоловіки раніше вже не раз бували там з благодійними місіями. Крім того, з Африкою їх пов'язують особисті спогади.

Меган Маркл і принца Гаррі зашлють в Африку: шокуючі подробиціМеган Маркл і принца Гаррі зашлють в Африку (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Наприклад, на самому початку свого роману, британський принц та американська актриса здійснили подорож до Ботсвану. Там же вони разом відзначали і 36-річчя Маркл. У 2004 році Гаррі, після випуску з Ітона та перед вступом до Королівської військової академії Сандхерст, прожив кілька місяців у Лесото. І називав цю країну своїм другим домом.

На даний момент подружжя зайняті облаштуванням у своєму новому будинку Фрогмор-котеджі та готуються до поповнення їх сім'ї. Тому, швидше за все, питання про переїзд в Африку буде вирішено в майбутньому році.

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон серйозно хвора. У мережі з'явилися тривожні чутки, шанувальники герцогині Кембриджської все більш стурбовані через її фігури.

Ми писали, що співробітники Меган Маркл втомилися терпіти щоденні приниження. Герцогиня мало того, що має завищені вимоги до оточуючих її людей, так ще й усіляко "тероризує" своїх співробітників різними дорученнями з 5 ранку.

До речі, у мережу потрапили ексклюзивні фото Меган Маркл. На фотографіях герцогиня зображена зі своєю матір'ю Дорією і бабусею Жанетт в юному віці.

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