Затем Гарри и Меган решили лично забронировать столик, сохраняя при этом анонимность. Но мужчина догадался, кто звонит и решил объяснить свой отказ. По его словам, ресторан не мог обеспечить безопасность столь важным персонам и потому не хочет рисковать.
Напомним, что Меган Маркл утаила от общественности важный момент своей жизни. Оказалось, что Маркл была замужем за своим бойфрендом, с которым встречалась 6 лет. Инсайдер рассказал, что стало причиной развода.
Ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям отчитали радиоведущего BBC Radio 1 Грега Джеймса за шутку над их дочерью в одном из эфиров. Через несколько недель после выхода программы он посетил Кенсингтонский дворец вместе с подростками. Герцоги Кембриджские решили воспользоваться моментом и подозвали Грега поговорить.