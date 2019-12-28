Герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри встретили Рождество в Канаде. Таким образом супруги надеялись побыть вдвоем вдали от суеты и папарацци. Однако не все из запланированного герцоги смогли осуществить.

"Герцог и герцогиня Сассекские будут наслаждаться радушием жителей Канады и любоваться живописными видами", - было сказано в официальном заявлении.

Однако, как оказалось, в один из дней герцоги решили поужинать в популярном заведении Deep Cove Chalet, где готовятся блюда из морепродуктов. Туда они отправили своих охранников, чтобы те забронировали столик. Однако хозяин заведения отклонил просьбу монарших особ.