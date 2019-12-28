Меган Маркл і принца Гаррі відмовилися пускати в ресторан: що сталося

Герцоги Сассекські Меган Маркл і принц Гаррі зустріли Різдво в Канаді. Таким чином подружжя сподівалося побути удвох далеко від суєти і папарацці. Однако не все з запланнірованного герцоги змогли здійснити.

"Герцог і герцогиня Сассекські насолоджуватимуться привітністю жителів Канади і милуватимуться мальовничими краєвидами", - було сказано в офіційній заяві.

Однак, як виявилося, в один із днів герцоги вирішили повечеряти в популярному закладі Deep Cove Chalet, де готуються страви з морепродуктів. Туди вони відправили своїх охоронців, щоб ті забронювали столик. Однак господар закладу відхилив прохання монарших осіб.

Меган Маркл (фото: Getty Images)

Потім Гаррі і Меган вирішили особисто забронювати столик, зберігаючи при цьому анонімність. Але чоловік здогадався, хто дзвонить і вирішив пояснити свою відмову. За його словами, ресторан не може забезпечити безпеку настільки важливим персонам і тому не хоче ризикувати.

Нагадаємо, що Меган Маркл приховала від громадськості важливий момент свого життя. Виявилося, що Маркл була заміжня за своїм бойфрендом, з яким зустрічалася 6 років. Інсайдер розповів, що стало причиною розлучення.

Раніше Кейт Міддлтон і принц Вільям відчитали радіоведучого BBC Radio 1 Грега Джеймса за жарт над їхньою дочкою в одному з ефірів. Через кілька тижнів після виходу програми він відвідав Кенсінгтонський палац разом з підлітками. Герцоги Кембриджські вирішили скористатися моментом і покликали Грега поговорити.