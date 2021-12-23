Меган Маркл и принц Гарри выпустили рождественскую открытку и впервые показали 6-месячную дочь

Меган Маркл и принц Гарри вместе с детьми (фото: instagram.com/alexilubomirski)

На фотографии семейная пара сидит на деревянных ступеньках на крыльце дома, принц Гарри держит сына Арчи на коленях, а Меган Маркл поднимает малышку Лили в воздух.

Стоит отметить, что дети очень похожи на своего отца, они такие же рыжеволосые.

"Это один из тех редких и особенных проектов, частью которых посчастливилось стать… Этот день, проведенный с герцогом и герцогиней Сассекскими, был одним из самых радостных событий, и для меня это большая честь, что меня пригласили сделать фото", - написал Любомирски.

Также фото в виде открытки появилось на Instagram-странице благотворительной организации Team Rubicon.

Рождественская открытка (фото: instagram.com/teamrubicon)