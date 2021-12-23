Меган Маркл и принц Гарри выпустили рождественскую открытку и впервые показали 6-месячную дочь

Меган Маркл и принц Гарри представили свою рождественскую открытку, на которой они позируют вместе со своими двумя детьми - 2,7-летним сыном Арчи и 6-месячной Лили, которую показали впервые.
Снимок для праздничной открытки сделал фотограф Алекси Любомирски, который ранее делал свадебные фото четы Сассекских, а также фото в день их помолвки. Он опубликовал свою работу в Instagram.
Меган Маркл и принц Гарри вместе с детьми (фото: instagram.com/alexilubomirski)
На фотографии семейная пара сидит на деревянных ступеньках на крыльце дома, принц Гарри держит сына Арчи на коленях, а Меган Маркл поднимает малышку Лили в воздух.
Стоит отметить, что дети очень похожи на своего отца, они такие же рыжеволосые.
"Это один из тех редких и особенных проектов, частью которых посчастливилось стать… Этот день, проведенный с герцогом и герцогиней Сассекскими, был одним из самых радостных событий, и для меня это большая честь, что меня пригласили сделать фото", - написал Любомирски.
Также фото в виде открытки появилось на Instagram-странице благотворительной организации Team Rubicon.
Рождественская открытка (фото: instagram.com/teamrubicon)
Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились очаровательным фото с заметно подросшими детьми.
Ранее сообщалось о том, что королева Великобритании Елизавета II из-за штамма "Омикрон" нарушит многолетнюю традицию празднования Рождества.