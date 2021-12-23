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Меган Маркл і принц Гаррі випустили різдвяну листівку і вперше показали 6-місячну дочку

Автор: Роман Мирончук

Меган Маркл і принц Гаррі представили свою різдвяну листівку, на якій вони позують разом зі своїми двома дітьми - 2,7-річним сином Арчі і 6-місячною Лілі, яку показали вперше.

Знімок для святкової листівки зробив фотограф Алексі Любомирські, який раніше робив весільні фото подружжя Сассекських, а також фото в день їх заручин. Він опублікував свою роботу в Instagram.

Меган Маркл і принц Гаррі разом з дітьми (фото: instagram.com/alexilubomirski)

На фотографії сімейна пара сидить на дерев'яних сходинках на ганку будинку, принц Гаррі тримає сина Арчі на колінах, а Меган Маркл піднімає дитину Лілі в повітря.

Варто зазначити, що діти дуже схожі на свого батька, вони такі ж рудоволосі.

"Це один з тих рідкісних та особливих проєктів, частиною яких пощастило стати… Цей день, проведений з герцогом і герцогинею Сассекськими, був однією з найрадісніших подій, і для мене це велика честь, що мене запросили зробити фото", - написав Любомирський.

Також фото у вигляді листівки з'явилося на Instagram-сторінці благодійної організації Team Rubicon.

Різдвяна листівка (фото: instagram.com/teamrubicon)

Нагадаємо, Кейт Міддлтон і принц Вільям поділилися чарівним фото з дітьми, що помітно підросли.

Раніше повідомлялося про те, що королева Великобританії Єлизавета II через штам "Омікрон" порушить багаторічну традицію святкування Різдва.

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Меган МарклПринц Гаррі