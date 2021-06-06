Меган Маркл и принц Гарри во второй раз стали родителями: родилась девочка!

Известно, что девочка родилась еще несколько дней назад - в пятницу в 11:40 в Санта-Барбаре, штат Калифорния.

Они будут называть ее Лили.

"Она при рождении весила 7 фунтов 11 унций. И мать, и ребенок здоровы и хорошо себя чувствуют, они уже дома", - говорится в сообщении пресс-секретаря.

Лили названа в честь ее прабабушки, королевы Елизаветы II, чье семейное прозвище - Лилибет.

Ее второе имя - Диана - был избран в честь погибшей матери принца Гарри - принцессы Уэльской.

К слову, Меган и Гарри тоже прокомментировали это радостное для себя событие.

"4 июня мы были благословлены с приходом нашей дочери, Лили. Она больше, чем мы могли себе представить. Мы благодарны за любовь и молитвы, которые мы чувствовали со всего мира. Спасибо за вашу доброту и поддержку в течение этого особого времени для нашей семьи" - сказали Сассекские.

Интересно знать

Маленькая Лили сейчас восьмая в очереди на британский королевский трон, после ее брата Арчи, отца, деда (принца Чарльза), дяди (принца Уильяма), двоюродными братьями и сестрой - Джорджем, Шарлоттой и Луи.