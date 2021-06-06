Меган Маркл і принц Гаррі вдруге стали батьками: народилася дівчинка!

Відомо, що дівчинка народилася ще кілька днів тому - в п’ятницю об 11:40 у Санта-Барбарі, штат Каліфорнія.

Вони називатимуть її Лілі.

"Вона при народженні важила 7 фунтів 11 унцій. І мати, і дитина здорові і добре почуваються, вони вже вдома", - йдеться у повідомленні речника.

Лілі названа на честь її прабабусі, королеви Єлизавети ІІ, чиє сімейне прізвисько - Лілібет.

Її друге ім’я - Діана - було обрано на честь загиблої матері принца Гаррі - принцеси Уельської.

До слова, Меган і Гаррі теж прокоментували цю радісну для себе подію.

"4 червня ми були благословенні з приходом нашої дочки, Лілі. Вона більша, ніж ми могли собі уявити. Ми вдячні за любов і молитви, які ми відчували з усього світу. Дякуємо за вашу доброту та підтримку протягом цього особливого часу для нашої родини", - сказали Сассекські.

Цікаво знати

Маленька Лілі зараз восьма в черзі на британський королівський трон, опісля її брата Арчі, батька, діда (принца Чарльза), дядька (принца Вільяма), двоюрідними братами і сестрою - Джорджем, Шарлоттою та Луї.