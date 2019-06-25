Меган Маркл и принц Гарри разгневали британцев: названа причина

Меган Маркл и принц Гарри снова стали объектом для разговоров у жителей Британии. В этот раз гнев жителей вызвали суммы, которые герцоги Сассекские потратили на ремонт своей резиденции Фрогмор-Хаус. Кроме того, выяснилось, что солидная сумма была взята из государственного бюджета.

Изначально планировалось потратить на ремонт около 1,5 миллиона долларов. Но после того, как работа была сделана, Меган Маркл выразила свое недовольство и потребовала все снова переделать. В частности, она захотела заменить водостоки и трубы, стены перекрасить экологически безопасной краской, а окна и двери заменить, так как герцогиня захотела сменить дизайн.

Кроме того, герцогиня Сассекская пожелала установить дополнительное освещение в саду и сделать перепланировку для того, чтобы малышу Арчи там было удобно играть, когда он подрастет.

Меган Маркл и принц Гарри (Getty Images)

В результате цена ремонта в Фрогмор-Хаус обошлась в два раз больше и было потрачено около 3 миллионов долларов.

Как пишет издание Town and Country, жители Британии в ярости от того, что Меган Маркл и принц Гарри взяли средства на ремонт из государственного бюджета и по факту – это налоги. Единственное на что герцоги Сассекские потратили собственные сбережения – это мебель.

"Если член королевской семьи говорит, что хочет кухню получше, чем ту, которую может себе позволить приобрести на выделенные государством деньги, то он сам покрывает расходы", - пишет издание.

Напомним, ранее мы писали о том, что Елизавета II контролирует каждый шаг герцогов Сассекских.

А также рассказывали о том, что Меган Маркл и принц Гарри влипли в новый скандал.