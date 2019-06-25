Меган Маркл і принц Гаррі розгнівали британців: названа причина

Меган Маркл і принц Гаррі знову стали об'єктом для розмов у жителів Британії. В цей раз гнів жителів викликали суми, які герцоги Сассекські витратили на ремонт своєї резиденції Фрогмор-Хаус. Крім того, з'ясувалося, що солідна сума була взята з державного бюджету.

Спочатку планувалося витратити на ремонт близько 1,5 мільйона доларів. Але після того, як робота була зроблена, Меган Маркл висловила своє невдоволення і зажадала все знову переробити. Зокрема, вона захотіла замінити ринви і труби, стіни перефарбувати екологічно безпечною фарбою, а вікна і двері замінити, так як герцогиня захотіла змінити дизайн.

Крім того, герцогиня Сассекська побажала встановити додаткове освітлення в саду і зробити перепланування для того, щоб малюку Арчі там було зручно грати, коли він підросте.

Меган Маркл і принц Гаррі (Getty Images)

У результаті ціна ремонту в Фрогмор-Хаус обійшлася в два раз більше і було витрачено близько 3 мільйонів доларів.

Як пише видання Town and Country, жителі Британії в люті від того, що Меган Маркл і принц Гаррі взяли кошти на ремонт з державного бюджету і за фактом – це податки. Єдине на що герцоги Сассекські витратили власні заощадження – це меблі.

"Якщо член королівської сім'ї говорить, що хоче кухню краще, ніж ту, яку може собі дозволити придбати на виділені державою гроші, то він сам покриває витрати", - пише видання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Єлизавета II контролює кожен крок герцогів Сассекських.

А також розповідали про те, що Меган Маркл і принц Гаррі влипли в новий скандал.