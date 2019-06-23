Меган Маркл и принц Гарри влипли в новый скандал: фанаты негодуют

Меган Маркл и принц Гарри (фото: GettyImages)

Герцоги Сассекские неприятно удивили поклонников своим поведением

Меган Макрл и принц Гарри влипли в очередной скандал: на этот раз пользователям не понравилось то, как герцоги решили поздравить принца Уильяма с днем роджения.

В день 37-летия старшего сына принцессы Дианы супруги Сассекские написали в Instagram-аккаунте: "С днем рождения, Ваше Королевское Высочество принц Уильям". Все бы ничего, однако фанаты заподозрили неладное, им показалось, что поздравление вышло слишком сухим и неискренним.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Пользователям показалось странным, что Гарри адресовал такие слова своему родному брату. К тому же, всего неделю назад те же Гарри и Меган адресовали принцу Филиппу по случаю его дня рождения совсем другие слова. Перечислив для начала положенные титулы принца, они написали: "С днем рождения, дедушка! Желаем тебе самого счастливого дня - твоего 98-летия!" А герцогиня от себя добавила: "Вы делаете королеву такой счастливой! Пожелаю счастья и Вам!" И добавила эмоджи - тортик со свечкой.

Разница показалась фанам существенной. Такое поведение принца Гарри связывают с Меган Маркл. Ведь именно под ее влиянием он стал вести себя отстраненно и сузил круг своего общения, исключив самых близких.

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Напомним, что Кейт Миддлтон и принц Уильям угодили в ДТП.

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