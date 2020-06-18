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Меган Маркл и принц Гарри получили категорический отказ в США

STYLERПерсоны    18.06.2020 - 11:46
Меган Маркл и принц Гарри получили категорический отказ в США
Меган Маркл и принц Гарри получили отказ (коллаж: РБК-Украина)

Меган Маркл и принц Гарри не удалось начать свое дело в США

Меган Маркл и принц Гарри получили категорический отказ после переезда в США. Дело в том, что "беглые" внук и невестка Елизаветы II решили организовать новый благотворительный фонд вместо Sussex Royal. Но зарегистрировать организацию им не удалось.

Старым фондом им пользоваться уже нельзя, так как они не имеют права представлять королевскую семью, а заявка на новый бренд Archewell показалось патентному ведомству США "слишком расплывчатой", пишет The Sun.

"Формулировка "веб-сайт с содержанием, касающимся благотворительности, денежных пожертвований, волонтерских и карьерных возможностей" является неопределенной и слишком широкой", - ответили Меган и Гарри в организации и отправили заявку на доработку.

Теперь юристам пары придется поработать над усовершенствованием "формулировок" и успеть подать их до 22 августа.

Отметим, что намерением создать фонд Archewell супруги поделились еще в апреле. Но позже старт отложили из-за пандемии COVID-19.

Название фонда названо неслучайно. Во-первых, оно совпадает с именем сына Меган и Гарри - Арчи, а, во-вторых, переводится с древнегреческого как "источник силы".

Напомним, что Меган и Гарри после окончательного разрыва с королевской семьей весной этого года сперва поселились в Ванкувере (Канада), но потом успели перебраться в Лос-Анджелес еще до того, как страна закрылась на карантин. Там они живут в роскошном особняке на голливудских холмах, который арендуют у американского актера.

Ранее мы писали, что Меган Маркл и принц Гарри обратились в полицию за помощью, поскольку семье грозит опасность.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины Меган Маркл
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