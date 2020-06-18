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Меган Маркл і принц Гаррі отримали категоричну відмову у США

STYLERПерсони    18.06.2020 - 11:46
Меган Маркл і принц Гаррі отримали категоричну відмову у США
Меган Маркл і принц Гаррі отримали відмову (колаж: РБК-Україна)

Меган Маркл і принц Гаррі не вдалося почати свою справу в США

Меган Маркл і принц Гаррі отримали категоричну відмову після переїзду в США. Річ у тому, що онук і невістка Єлизавети II вирішили організувати новий благодійний фонд замість Sussex Royal. Але зареєструвати організацію їм не вдалося.

Старим фондом їм користуватися вже не можна, бо вони не мають права представляти королівську сім'ю, а заявка на новий бренд Archewell здалася патентному відомству США "занадто розпливчатою", пише The Sun.

"Формулювання "вебсайт зі змістом, що стосується благодійності, грошових пожертвувань, волонтерських і кар'єрних можливостей" є невизначеним і дуже широким", - відповіли Меган і Гаррі в організації й відправили заявку на доопрацювання.

Тепер юристам пари доведеться попрацювати над удосконаленням "формулювань" і встигнути подати їх до 22 серпня.

Зазначимо, що наміром створити фонд Archewell подружжя поділилося ще у квітні. Але пізніше старт відклали через пандемію COVID-19.

Назву фонду названо випадково. По-перше, вона збігається з ім'ям сина Меган і Гаррі - Арчі, а, по-друге, перекладається з давньогрецької як "джерело сили".

Нагадаємо, що Меган і Гаррі після остаточного розриву з королівською родиною навесні цього року спершу оселилися у Ванкувері (Канада), але потім встигли перебратися в Лос-Анджелес ще до того, як країна закрилася на карантин. Там вони живуть в розкішному особняку на голлівудських пагорбах, який орендують у американського актора.

Раніше ми писали, що Меган Маркл і принц Гаррі звернулися в поліцію за допомогою, оскільки родині загрожує небезпека.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України Меган Маркл
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