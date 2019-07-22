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Меган Маркл и принц Гарри поделились мечтами о жизни для сына

STYLERПерсоны    22.07.2019 - 20:01
Меган Маркл и принц Гарри поделились мечтами о жизни для сына
Меган Маркл и принц Гарри рассказали об Арчи (фото: коллаж РБК-Украина)

Меган Маркл и принц Гарри хотят растить Арчи вдали от королевского дворца

Меган Маркл и принц Гарри признались, что хотели бы, чтобы их сын Арчи рос как можно дальше от королевского дворца. Как пишет британская пресса, по популярности сын герцогини и герцога Сассексских уже обогнал своих двоюродных братьев и сестер Джорджа, Шарлотту и Луи - детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Но сами родители маленького Арчи, который появился на свет всего два месяца назад, хотели бы уберечь его от столь пристального внимания. Источник издания Express из Фрогмор коттеджа рассказал, что принц Гарри мечтает о том, чтобы у его сына было не такое детство, как у него самого.

"Он (принц Гарри) нацелен на то, чтобы у Арчи была нормальная жизнь. Например, чтобы сын вырос и нашел себе нормальную работу", - поделился источник.

Меган Маркл и принц Гарри поделились мечтами о жизни для сына

Меган Маркл и принц Гарри рассказали об Арчи (фото: instagram.com/sussexroyal)

Мужчина также рассказал, что Гарри до сих пор завидует своей кузине Заре Филипс - дочери его тети принцессы Анны. Хоть и понимает, что у Арчи нет шансов провести спокойную и размеренную жизнь без внимания папарацци, как Зара.

"Я предполагаю, что Гарри постарается защитить Арчи настолько, насколько сможет. Но, скорее всего, в конечном итоге принц поймет, что сражение за спокойную жизнь проиграно. Интерес к Меган, Гарри и Арчи так велик! Да, далеко немногие знают, кто такая принцесса Анна, но про Арчи уже знают все", - подытожил источник и сказал, что Меган в этом вопросе, касающегося Арчи, поддерживает своего мужа.

Меган Маркл и принц Гарри поделились мечтами о жизни для сына

Ранее мы писали о том, что Меган Маркл обогатила королевскую семью на довольно крупную сумму. 

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