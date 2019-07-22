Меган Маркл і принц Гаррі поділилися мріями про життя для сина

Меган Маркл і принц Гаррі розповіли про Арчі (фото: колаж РБК-Україна)

Меган Маркл і принц Гаррі хочуть ростити Арчі далеко від королівського палацу

Меган Маркл і принц Гаррі зізналися, що хотіли б, щоб їх син Арчі ріс як можна далі від королівського палацу. Як пише британська преса, по популярності син герцогині і герцога Сассексських вже обігнав своїх двоюрідних братів і сестер Джорджа, Шарлотту і Луї - дітей Кейт Міддлтон і принца Вільяма.

Але самі батьки маленького Арчі, який з'явився на світ всього два місяці тому, хотіли би вберегти його від такої пильної уваги. Джерело видання Express з Фрогмор котеджу розповіло, що принц Гаррі мріє про те, щоб у його сина було не таке дитинство, як у нього самого.

"Він (принц Гаррі) націлений на те, щоб у Арчі було нормальне життя. Наприклад, щоб син виріс і знайшов собі нормальну роботу", - поділилося джерело.

Меган Маркл і принц Гаррі розповіли про Арчі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Чоловік також розповів, що Гаррі досі заздрить своїй кузині Зарі Філіпс - дочці його тітки принцеси Анни. Хоч і розуміє, що у Арчі немає шансів провести спокійне і розмірене життя без уваги папараці, як Зара.

"Я припускаю, що Гаррі постарається захистити Арчі настільки, наскільки зможе. Але, швидше за все, в кінцевому підсумку принц зрозуміє, що бій за спокійне життя програно. Інтерес до Меган, Гаррі і Арчі такий великий! Так, далеко не всі знають, хто така принцеса Анна, але про Арчі вже знають всі", - підсумувало джерело і сказало, що Меган в цьому питанні, що стосується Арчі, підтримує свого чоловіка.

Раніше ми писали про те, що Меган Маркл збагатила королівську сім'ю на досить велику суму.