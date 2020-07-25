Меган Маркл и принц Гарри подали в суд из-за фотографии сына: что произошло

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Меган Маркл не собирается терпеть нарушение личных границ

Меган Маркл и принц Гарри в последнее время активно отстаивают свои позиции и не хотят мириться с наглостью непрошенных гостей. Недавно супружеская пара подала в суд на папарацци, которые сфотографировали их сына с дрона в их же дворе, а теперь продают эти фото.

Бывшая актриса была в ярости после того как узнала, что их сына Арчи сфотографировали с дрона. Маркл посчитала подобное недопустимым и решила наказать злоумышленников, информирует издание ВBC.

Сообщается, что фото было сделано у них дома во время карантина. Супружеская пара об этом уведомлена не была, а поэтому подобное действие посчитали вторжением в личную жизнь.

Их адвокат уточняет, что законодательство Калифорнии, где проживают Меган и Гарри, гарантирует право на личную жизнь у себя дома, и никакие дроны с вертолетами не могут отобрать это право.

Папарацци постоянно следят за жизнью семьи - летают над головами на вертолетах и вырезают дырки в заборе. Поэтому, дабы восстановить справедливость, Меган и Гарри планируют активно бороться с каждым, кто посягнет на их личное пространство.

Подобный инцидент происходит не в первый раз. Ранее журналисты написали статью, в которой речь шла о конфликте между Маркл и ее отцом. Бывшая актриса опровергла информацию и обратилась в суд за помощью.

Напомним, что Меган Маркл отказалась от преданного друга ради Гарри.

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