Меган Маркл і принц Гаррі подали в суд через фотографії сина: що сталося

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Меган Маркл не збирається терпіти порушення особистих кордонів

Меган Маркл і принц Гаррі останнім часом активно відстоюють свої позиції і не хочуть миритися з нахабством непрошених гостей. Нещодавно подружня пара подала в суд на папараці, які сфотографували їх сина з дрона у дворі, а тепер продають ці фото.

Колишня актриса була розлючена після того, як дізналася, що їх сина Арчі сфотографували з дрона. Маркл порахувала подібне неприпустимим та вирішила покарати зловмисників, інформує видання ВВС.

Повідомляється, що фото було зроблено у них вдома під час карантину. Подружня пара про це повідомлена не була, а тому подібна дія вважається вторгненням в особисте життя.

Їх адвокат уточнює, що законодавство Каліфорнії, де проживають Меган і Гаррі, гарантує право на особисте життя у себе вдома, і ніякі дрони і вертольоти не можуть відібрати це право.

Папараці постійно стежать за життям королівської пари - літають над головами на вертольотах та вирізують дірки в паркані. Тому, щоб відновити справедливість, Меган і Гаррі планують активно боротися з кожним, хто посягне на їх особистий простір.

Подібний інцидент відбувається не в перший раз. Раніше журналісти написали статтю, в якій йшлося про конфлікт між Маркл та її батьком. Колишня актриса спростувала інформацію і звернулася в суд за допомогою.

Нагадаємо, що Меган Маркл відмовилася від відданого друга заради Гаррі.

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