Меган Маркл и принц Гарри обидели королеву, назвав дочь в ее честь - СМИ

Лилибет - очень личное имя для королевы Елизаветы, так ее ласково в детстве называл отец, а затем муж принц Филипп, умерший в апреле.

В то же время, по информации других источников, королева Елизавета была об этом уведомлена внуком. Пресс-секретарь герцогов Сассекских говорит, что девочку бы так не назвали без согласия королевы.

О том, что Елизавета II обо всем знала, утверждает и королевский биограф Омид Скоби.

Что известно о новорожденной Лилибет Диане Маунтбеттен-Виндзор

Девочка появилась на свет в 11:40 в Санта-Барбаре, штат Калифорния.

Она стала 11-й правнучкой Елизаветы II и вторым ребенком в семье Меган Маркл и принца Гарри. Старшему сыну Арчи Харрисону 6 мая исполниось два года.

Новорожденную малышку назвали в честь прабабушки-королевы Лилибет - так в детстве будущая Елизавета II называла себя, когда не могла выговорить имя Элизабет. Имя Лилибет подхватили ее родители и близкие члены семьи.

Позже этим именем ее называл супруг принц Филипп. 9 апреля герцог Эдинбургский умер, а королева положила к нему в гроб записку, подписанную "Лилибет".

Второе имя девочки Диана - в честь матери принца Гарри. Но родители планируют называть дочку Лили.

Елизавета II в 2021 стала прабабушкой третий раз, и это не конец

9 февраля мальчик родился у внучки королевы принцессы Евгении (дочки второго сына королевы Эндрю), его назвали Огест.

21 марта у Зары Тиндалл (дочки принцессы Анны) тоже родился сын, которому дали имя Лукас.

В мае стало также известно о беременности еще одной внучки Елизаветы - принцессы Беатрис (дочки принца Эндрю, сестры Евгении). Она родит ребенка осенью 2021 года.

Всего у Елизаветы II восемь внуков и одиннадцать правнуков.