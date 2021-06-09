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Меган Маркл і принц Гаррі образили королеву, назвавши дочку на її честь - ЗМІ

Автор: Світлана Мащенко

Меган Маркл і принц Гаррі не порадилися з королевою Єлизаветою II, назвавши доньку її дитячим прізвиськом Лілібет. Таким чином бунтівні онук і невістка могли образити Її Величність.

Про це пише ВВС, посилаючись на джерело в палаці.

Лілібет - дуже особисте ім'я для королеви Єлизавети, так її ласкаво в дитинстві називав батько, а потім чоловік принц Філіп, який помер у квітні.

Водночас, за інформацією інших джерел, королева Єлизавета була про це повідомлена онуком. Прессекретар герцогів Сассекських каже, що дівчинку б так не назвали без згоди королеви.

Про те, що Єлизавета II про все знала, стверджує і королівський біограф Омід скобі.

Що відомо про новонароджену Лілібет Діану Маунтбеттен-Віндзор

Дівчинка з'явилася на світ об 11:40 в Санта-Барбарі, штат Каліфорнія.

Вона стала 11-ю правнучкою Єлизавети II і другою дитиною в сім'ї Меган Маркл і принца Гаррі. Старшому синові Арчі Харрісону 6 травня виповнилося два роки.

Новонароджену дитину назвали на честь прабабусі-королеви Лілібет - так в дитинстві майбутня Єлизавета II називала себе, коли не могла вимовити ім'я Елізабет. Ім'я Лілібет підхопили її батьки і близькі члени сім'ї.

Пізніше цим ім'ям її називав чоловік принц Філіп. 9 квітня герцог Единбурзький помер, а королева поклала до нього в труну записку, підписану "Лілібет".

Друге ім'я дівчинки Діана - на честь матері принца Гаррі. Але батьки планують називати дочку Лілі.

Єлизавета II у 2021 стала прабабусею втретє, і це не кінець

9 лютого хлопчик народився у внучки королеви принцеси Євгенії (дочки другого сина королеви Ендрю), його назвали Огест.

21 березня у Зари Тіндалл (дочки принцеси Анни) теж народився син, якому дали ім'я Лукас.

У травні стало також відомо про вагітність ще однієї внучки Єлизавети - принцеси Беатріс (дочки принца Ендрю, сестри Євгенії). Вона народить дитину восени 2021 року.

Всього у Єлизавети II вісім онуків і одинадцять правнуків.

Раніше ми писали, що коханець принцеси Діани, якого називають "справжнім батьком принца Гаррі" отримує привітання з народженням внучки.

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