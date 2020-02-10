ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Меган Маркл и принц Гарри нашли новых друзей: интересные подробности

STYLERПерсоны    10.02.2020 - 07:49
Меган Маркл и принц Гарри нашли новых друзей: интересные подробности
Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Герцоги Сассекские познакомились с известной актрисой

Принц Гарри и Меган Маркл все больше и больше обрастают полезными связями за пределами США. Накануне пара побывала на закрытом саммите по вопросам альтернативных инвестиций в Майами, где познакомилась с Дженнифер Лопес и Алексом Родригесом. Об этом информирует Daily Mail.

Отмечается, что все четверо оживленно и громко разговаривали, поэтому некоторым удалось услышать о чем шла речь в диалоге.

Меган Маркл и принц Гарри нашли новых друзей: интересные подробностиМеган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

"Гарри и Меган очень хорошо ладили с Дженнифер и Алексом... Джей Ло даже пригласила пару и их ребенка Арчи к себе и Алексу в дом в Майами, чтобы познакомить детей и просто вместе провести время", - отмечает источник.

Как было воспринято предложение звезды супружеской парой - неизвестно. Однако есть вероятность, что Меган и Гарри согласятся, и таким образом у них, возможно, появятся новые друзья.

Напомним, что не так давно Меган Маркл угодила в центр обсуждений. На этот раз внимание СМИ привлекли снимки, опубликованные в соцсети Twitter.

Фотографии были опубликованы друзьями Маркл. На них Меган позирует в откровенных нарядах среди знакомых. На одном из сэлфи герцогиня запечатлена со своим коллегой по сериалу "Форс-мажоры" Риком Хоффманом.

Наслаждается свободой: стало известно, как Меган Маркл проводит время в Канаде
Новости Украины Меган Маркл
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь