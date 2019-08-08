Меган Маркл и принц Гарри хотят усыновить африканского малыша

Меган Маркл и принц Гарри хотят усыновить ребенка из Африки. О том, что герцоги Сассекские решили нарушить еще одну королевскую традицию, пишет таблоид RadarOnline.com.

В комментарии изданию источник, приближенный к королевской семье, сообщил, что Меган и Гарри всерьез задумались над тем, чтобы усыновить африканского малыша, который станет старшим братом для их собственного сына Арчи.

Это желание Меган Маркл и принца Гарри уже якобы спровоцировало бурю негодования в самом Букингемском дворце. Если Сассекские воплотят свою идею в жизнь, то их второй сын станет первым усыновленным ребенком в королевской семье за всю историю Великобритании.

"Гарри и Меган столкнутся с большим противодействием старой гвардии, но они очень упрямы!" - поведал инсайдер.

Меган Маркл и Гарри (фото: Getty Images)

Как говорит источник, об усыновлении Гарри и Меган задумались после того, как посетили детский дом в Ботсване во время своего медового месяца.

"Они были глубоко тронуты, когда посетили там детский дом. Они пообещали друг другу, что вернутся и заберут к себе домой одного из этих детей... Усыновление ребенка из Африки стало бы последней данью, которую Гарри мог отдать своей матери, принцессе Диане, ведь она посвятила большую часть своей жизни помощи детям в Анголе. И Меган, которая является представительницей смешанной расы, считает, что она таким образом уважит свою маму Дорию", - резюмировал инсайдер.

Ранее мы писали о том, что Меган Маркл решила продать свой дом.