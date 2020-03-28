Меган Маркл поставила принцу Гарри ультиматум: что известно

Меган Маркл и принц Гарри, вероятнее всего, переехали в Лос-Анджелес перед закрытием границы с США и Канадой. На данный момент пара живет в Южной Калифорнии и не рискует выходить из-за пандемии коронавируса. Маркл слишком взволнована ситуацией и даже слышать не хочет о том, что Гарри может вернуться в Британию, передает изданиее "People".

"Гарри смотрит в будущее вместе со своей семьей. Они будут проводить время в Калифорнии… Он не оглядывается назад", - сообщает источник.

Меган и Гарри приняли участие в своем последнем официальном королевском мероприятии в Великобритании, которое состоялось 9 марта в ежегодной службе Содружества в Вестминстерском аббатстве.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Отмечается, что супружеская пара будет продолжать использовать коттедж Frogmore в качестве своей официальной резиденции всякий раз в случае их возвращения в Великобританию.

Их королевские обязанности официально заканчиваются 31 марта и Маркл явно не захочет подвергать свою семью опасности, поэтому вернутся ли они еще раз в Британию - неизвестно.

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