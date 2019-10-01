Меган Маркл показала стройные ноги на встрече со студентами в Африке

Меган Маркл в рамках благотворительного турне по Африке, в который она отправилась с принцем Гарри и сыном Арчи 23 сентября, посетила университет Йоханнесбурга, чтобы прочитать лекцию о правах женщин.

Стоит отметить, что в крупнейшем южноафриканском городе Меган осталась в одиночестве. Принц Гарри отправился с визитом в другие страны - Ботсвану, Анголу и Малави.

К слову, Меган для своего выхода выбрала бежевое платье длинной выше колена от американского бренда (стоимость 116 долларов), которое дополнила туфлями-лодочками (338 долларов).

Меган Маркл в Йоханнесбургском университете (фото: instagram.com/sussexroyal)

Как известно, попечительство образования является прямой обязанностью герцогини. Ассоциация университетов Содружества - один из первых патронажей, который поручила внучатой невестке Елизавета II.

Меган Маркл в Йоханнесбургском университете (фото: instagram.com/sussexroyal)

"Сегодня утром герцогиня Сассексская вернулась в колледж! Присоединившись к студентам и преподавателям в Йоханнесбургском университете, герцогиня смогла объявить о новой серии гендерных грантов от Ассоциации университетов Содружества, покровителем которой она является", - сказано в сообщении на Instagram-странице герцогов Сассекских.

Герцогиня пообщалась с преподавателями и студентами и отметила важность получения качественного образования для женщин.

Меган Маркл в Йоханнесбургском университете (фото: instagram.com/sussexroyal)

Ранее в сети появились неизвестные снимки Меган Маркл, сделанные еще до начала отношений с принцем Гарри.