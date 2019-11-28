Меган Маркл показала абсолютно новое фото со своей свадьбы: ее не узнать

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Меган Маркл и принц Гарри растрогали фанатов новым фото

Меган Маркл, которая недавно снова попала в скандал, и принц Гарри показали абсолютно новое фото, которое было сделано в день их свадьбы. Черно-белый снимок появился в Instagram-аккаунте герцога и герцогини Сассекских 27 ноября.

Почему именно 27 ноября? Как оказалось, это очень важная дата в летописи королевской семьи. Именно в этот день два года назад голливудская актриса Меган Маркл и младший внук королевы Елизаветы ІІ официально объявили всему миру о своей помолвке!

Поэтому, чтобы отпраздновать это событие и напомнить всем о празднике, Меган и Гарри и опубликовали три памятных снимка с самыми важными моментами для пары - помолвки, свадьбы и рождения сына.

Меган Маркл и принц Гарри после рождения сына Арчи (фото: instagram.com/sussexroyal)

Больше всех внимание подписчиков Меган и Гарри, а также фанатов королевской семьи привлек именно свадебный снимок. Дело в том, что этот кадр Сассекские никогда ранее не показывали.

А зря. Ведь на этом умилительном снимке звезда сериала "Форс-мажоры" просто сияет от счастья - она смеется на все 32, обнимая не менее счастливого и влюбленного мужа за талию, а потрясающее белое платье, созданное Клэр Уэйт Келлер, добавляет образу Меган изящности и еще большей красоты.

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри - неизвестное до недавнего времени фото (instagram.com/sussexroyal)

Пользователи сети, комментируя снимок, называют все происходящее на фото "очень трогательным", а некоторые подмечают, что Меган Маркл "просто не узнать!".

Меган Маркл и принц Гарри перед помолвкой (фото: instagram.com/sussexroyal)