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Меган Маркл відправилася в лікарню: що відбувається

STYLERЖиття    06.05.2019 - 16:45
Меган Маркл відправилася в лікарню: що відбувається
Меган Маркл (Getty Images)

У Букінгемському палаці підтвердили, що у Меган Маркл почалися пологи

Меган Маркл, дружина принца Гаррі, відправилася у лікарню, так як у неї почалися перейми. Цю інформацію офіційно підтвердили на сайті Букінгемського палацу.

Меган Маркл може стати мамою ще сьогодні, 6 травня. В офіційному документі повідомляється, що вранці у герцогині Сассекської почалися перейми і вона разом з чоловіком вирушила до лікарні.

"Офіційне підтвердження Букінгемського палацу. У герцогині Сассекської почалися перейми сьогодні вранці", - сказано в повідомлення палацу.

Меган Маркл відправилася в лікарню: що відбувається

Скріншот

Що цікаво, спочатку новина про те, що пологи у Меган Маркл почалися, з'явилася спочатку в Twitter кореспондента Sky News Рианона Міллза, а потім Кріс Чіпс підтвердив, що Меган Маркл і принц Гаррі вже відправилися в лікарню.

Меган Маркл відправилася в лікарню: що відбувається

Меган Маркл і принц Гаррі (Getty Images)

Біля Віндзора почали збиратися прихильники королівської сім'ї, які вже протягом кількох тижнів очікують радісної події. Вони зізнаються, що неважливо, хто народиться у Меган Маркл – хлопчик йчи дівчинка, вони все одно будуть святкувати.

Судячи з ситуації, яка панує навколо сім'ї герцога і герцогині Сассекської, зберегти в таємниці народження малюка у них не вийде. Раніше в Букінгемському палаці заявляли, що Меган Маркл і принц Гаррі хочуть зберегти в таємниці всі деталі, які пов'язані з появою на світ їх первістка.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що британці в передчутті народження спадкоємця принца Гаррі і Меган Маркл.

А також розповідали про те, що королева Єлизавета II натякнула на появу дитини Меган Маркл.

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