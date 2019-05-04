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В этой семье никогда: Елизавета II "приструнила" Меган Маркл

STYLERПерсоны    04.05.2019 - 12:36
В этой семье никогда: Елизавета II "приструнила" Меган Маркл
Фото: коллаж РБК-Украина

Меган Маркл не редко "доводит" британскую королеву своими прихотями

Меган Маркл получила строгий выговор от королевы Великобритании Елизаветы II после скандала из-за яйца. Инцидент произошел в Виндзорском замке год назад - перед свадьбой с принцем Гарри будущая герцогиня Сассекская решила проверить некоторые блюда, которые собирались подать на приеме, рассказала журналистка и писательница Кэти Николл, передает Daily Mail.

По ее словам, Маган - бывшая актриса - настаивала на том, что должна быть "макробиотическая альтернатива" для некоторых гостей из голливудских звезд, соблюдающих диету, основанную на дзен-буддизме.

Меган Маркл очень расстроилась после того, как попробовала одно из блюд. Во вкусе она распознала наличие яйца, хотя повар заверил, что их в ингридиентах не использовали. Но 37-летняя невеста была твердо убеждена в обратном и разговаривала с ним на повышенных тонах.

В этой семье никогда: Елизавета II &quot;приструнила&quot; Меган Маркл

Меган Маркл и королева Елизавета II (GettyImages)

Королева, которая стала свидетельницей скандала, отвела невесту в сторонку и сказала ей, что так с людьми "в этой семье никогда мы не разговариваем". 

Отметим, что этот эпизод стал одним из первых в череде "капризов" Меган, которая прославилась своим независимым характером и тягой нарушать традиции британской королевской семьи.

В этой семье никогда: Елизавета II &quot;приструнила&quot; Меган Маркл

Меган Маркл и королева Елизавета II (GettyImages)

Как сообщалось ранее, королева Елизавета ІІ раскритиковала Меган Маркл после скандала с письмом, в котором герцогиня Сассекская просит своего отца перестать ее мучить. "Королевская корреспондентка" Николл сообщала, что Елизавета ІІ заявила, что вся эта ситуация вокруг напряженных отношений Меган со своей семьей "превращается в кошмар".

Также сообщалось о том, что беременная Меган Маркл взбесила Елизавету ІІ тем, что якобы решила после родов провести в духе голливудских звезд эксклюзивную домашнюю фотосессию с ней и малышом для популярного западного глянца.

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