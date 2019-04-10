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Меган Маркл всех обманула? Стала известна новая дата родов

STYLERЖизнь    10.04.2019 - 12:23
Меган Маркл всех обманула? Стала известна новая дата родов
Меган Маркл всех обманула (Коллаж РБК-Украина)

Меган Маркл родит ребенка совсем в другие даты

Меган Маркл, которая находится в ожидании своего первенца, может родить не в апреле, как это сообщалось ранее, а в мае. Об этом пишут британские СМИ.

Меган Маркл, которая могла навредить своему будущему ребенку, также могла сказать неправду и о дате рождения своего малыша. Изначально сообщалось, что наследник принца Гарри и Меган Маркл появится на свет в апреле 2019 года.

О том, что пара ожидает своего первенца сообщили в начале октября, но уже в конце октября Меган Маркл появилась на публике с заметно округлившимся животом. С учетом того, как быстро стал расти беременный живот у герцогини Сассекской, эксперты заподозрили, что в сроках вышла путаница и Маркл родит малыша уже в марте, но этого не произошло.

Меган Маркл всех обманула? Стала известна новая дата родов

Меган Маркл (Коллаж РБК-Украина)

А теперь появилась информация о том, что рождения ребенка Меган Маркл ожидают даже не в конце апреля, а в начале мая. Однако если зачатие произошло в августе 2018 года, как сообщалось ранее, то малыш должен появится на свет в ближайшие две недели.

Также эксперты не исключают, что Меган Маркл с учетом возраста, может родить и немного позже назначенного срока, так как это часто бывает у так называемых "старородящих" женщин.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что герцогиня Сассекская снова нарушила королевские протоколы.

А также рассказывали о том, что у Меган Маркл обнаружили отклонения, которые могли навредить ее будущему ребенку.

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