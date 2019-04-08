У Меган Маркл нашли отклонения: ребенок в опасности

Меган Маркл (коллаж РБК-Украина)

Меган Маркл может невольно навредить своему будущему ребенку

Беременная Меган Маркл, которая должна родить уже меньше, чем через месяц, может иметь психические отклонения. О том, что у 37-летней герцогини Сассекской не все в порядке с психикой, говорит психоаналитик Людмила Полянова.

По словам эксперта, депрессия из-за конфликтов Меган с Кейт Миддлтон, боязнь выходить из дома (потому что на улице беременную герцогиню могут толкнуть), а также желание обустроить в королевском дворце комнату с металлическими стенами на случай террористической угрозы - признак неких проблем. При чем эти психические отклонения, уверена специалист, не связаны с интересным положением Маркл, которой недавно запретили носить королевские украшения.

Меган Маркл (фото: Getty Images)

По мнению Поляновой, беременность - это своеобразный индикатор, который обнажает существующие проблемы. То же касается послеродовой депрессии. Эксперт отмечает, что определенные психические отклонения Маркл демонстрировала еще до свадьбы, однако в королевской семье на это не обратили внимание. И это несмотря на то, что и британские СМИ, и в ближайшем окружении Елизаветы ІІ говорили об особенностях характера Меган.

Меган Маркл (фото: Getty Images)

Специалист подчеркивает, что если у человека психика уравновешенная, то он может легко адаптироваться к любым условиям. И чем психически здоровее человек и чем мощнее конструкция личности, тем быстрее идет этот процесс. В то же время, если адаптации не происходит или начинается процесс дезадаптации, который и демонстрирует Меган, то это, говорит эксперт, не является нормой.

"Попав в королевскую семью, большинство людей чувствовали бы себя еще более защищенными. Немногим пришло бы в голову строить комнату для защиты от террористов", - подметила Полянова в комментарии сайту "Комсомольская правда".

При этом психоаналитик напоминает, что жизни мамы и малыша связаны, поэтому плод чувствует тоже самое, что и Меган Маркл.

"Все это скажется на физическом и психологическом развитии эмбриона. Он рождается с теми предпосылками, которые заложены во время беременности, потому что все, что происходит с матерью, происходит и с ребенком. Соответственно, если мать испытывает стресс, то плод, точно также, находится в стрессовом состоянии. Если она испытывает счастье, то ребенок получает серотонин, и другие "положительные" гормоны", - отметила эксперт и добавила, что сейчас с Меган Маркл должен срочно поработать королевский психоаналитик.

Напомним, недавно лучшая подруга назвала пол ребенка Меган Маркл.