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Меган Маркл всіх обдурила? Стала відома нова дата пологів

STYLERЖиття    10.04.2019 - 12:23
Меган Маркл всіх обдурила? Стала відома нова дата пологів
Меган Маркл всіх обдурила (Колаж РБК-Україна)

Меган Маркл народить дитину зовсім в інші дати

Меган Маркл, яка перебуває в очікуванні свого первістка, може народити не у квітні, як це повідомлялося раніше, а в травні. Про це пишуть британські ЗМІ.

Меган Маркл, яка могла нашкодити своїй майбутній дитині, також могла сказати неправду і про дату народження свого малюка. Спочатку повідомлялося, що спадкоємець принца Гаррі і Меган Маркл з'явиться на світ у квітні 2019 року.

Про те, що пара чекає свого первістка повідомили на початку жовтня, але вже в кінці жовтня Меган Маркл з'явилася на публіці з помітно кругленьким черевом. З урахуванням того, як швидко став рости вагітний живіт у герцогині Сассекської, експерти запідозрили, що в термінах вийшла плутанина і Маркл народить малюка вже в березні, але цього не сталося.

Меган Маркл всіх обдурила? Стала відома нова дата пологів

Меган Маркл (Колаж РБК-Україна)

А тепер з'явилася інформація про те, що народження дитини Меган Маркл очікують навіть не в кінці квітня, а на початку травня. Однак якщо зачаття відбулося в серпні 2018 року, як повідомлялося раніше, то малюк повинен з'явитися на світ у найближчі два тижні.

Також експерти не виключають, що Меган Маркл з урахуванням віку, може народити і трохи пізніше призначеного терміну, так як це часто буває в так званих "старородящих" жінок.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що герцогиня Сассекська знову порушила королівські протоколи.

А також розповідали про те, що у Меган Маркл виявили відхилення, які могли зашкодити її майбутній дитині.

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