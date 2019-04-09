Меган Маркл могла навредить ребенку: появилась тревожная информация

Меган Маркл могла навредить малышу (outfits.design)

Меган Маркл не прислушалась к советам врачей и могла навредить себе и будущему малышу

Меган Маркл могла навредить здоровью будущего ребенка, а также себе самой. Об этом пишут в издании The Sun.

Меган Маркл, которая находится на последних неделях беременности, уже практически перестала появляться на публике и официально ушла в декрет. Однако отмечается, что герцогиня Сассекская могла нанести серьезный урон своему здоровью, а также здоровью своего первенца.

Дело в том, что несмотря на все предостережения врачей, она во время всей беременности носила обувь на высоких каблуках. Медики рекомендуют уже со второго триместра беременным сменить обувь, так как икроножные мышцы во время длительного хождения на каблуках находятся в сокращенном положении. Это может привести к судорогам в мышцах.

Также высокие каблуки существенно меняют осанку и меняют форму спины. Но во время беременности, когда женщина набирает значительный вес, изменения осанки из-за каблуков могут привести к сильным болям в спине.

Меган Маркл могла навредить ребенку (Коллаж РБК-Украина)

Во время беременности у женщин ослаблены связки в нижней части спины, а также в ногах и ношение каблуков в этот период может привести к жутким болям вокруг суставов и связок нижней части спины и тазовой области.

Также постоянное ношение каблуков во время второго и третьего триместра беременности могут привести к травмам, так как дополнительный вес может усилить вероятность потери равновесия и падений. А лодыжки и ступни отекают у беременных намного сильнее.

Однако все предостережения врачей не подействовали на герцогиню Сассекскую и она на всех официальных мероприятиях красуется в обуви на очень высоких каблуках.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что ребенок Меган Маркл установил рекорд еще до своего рождения.

А также мы рассказывали о том, что ребенок Меган Маркл может быть в опасности, так как у герцогини нашли отклонения.