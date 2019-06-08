Меган Маркл неожиданно получила новый титул. Так, глянцевый журнал Vogue, который ежегодно публикует рейтинг самых влиятельных женщин Великобритании, назвал герцогиню Сассекскую современной принцессой, которая владеет "революционной" силой.

В рейтинг, который был опубликован 7 июня на сайте британского Vogue, внезапно попала жена принца Гарри. По версии журнала, решение Меган и Гарри не афишировать рождения их ребенка является достаточно революционным.

Также отмечается стремлении герцогини вести здоровый образ жизни и ее феминистские идеалы, которыми она была известна еще до знакомства с принцем Гарри.

Меган Маркл (фото: GettyImages)

Кроме герцогини, в рейтинге самых влиятельных женщин Великобритании оказались дизайнер и феминистка Кейт Уайт Келлер, модель Наоми Кэмпбелл, корреспондент BBC Эмили Мейтлис, визажистка Пэт Макграт, певица Джорджа Смит и другие.

Напомним, что Маркл и Миддлтон снова в ссоре. Светский обозреватель Роб Шутер считает, что причина решения Маркл покинуть Великобританию кроется не только в желании показать сына своим родственникам.

Мы писали, что принц Гарри оборвал связь с ведущей британского спортивного телеканала SKY Sports и по совместительству подругой детства ради Меган.

А также о том, что ранее друг Маркл проговорился о вранье герцогини.