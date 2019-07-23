Меган Маркл нарушила вековые правила, поздравляя сына Кейт Миддлтон

Меган Маркл и принц Гарри снова оказались в центре скандала. На этот раз причиной недовольства фанатов королевской семьи стало то, что герцог и герцогиня Сассекские неправильно поздравили сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма с днем рождения.

Дело в том, что 22 июля принцу Джорджу исполнилось шесть лет. Герцог и герцогиня Кембриджские в честь такого знаменательного события поделились с фанатами новыми снимками сына. Поздравили племянника и Меган с Гарри. Дядя и тетя именинника опубликовали в Instagram поздравительный пост. Но этим самым они вызвали большое неодобрение поклонников.

Дело в том, что поздравляя Джорджа Меган Маркл и принц Гарри в очередной раз серьезно нарушили вековой королевский протокол. В комментариях под фото Джорджа они написали: "Поздравляем с днем рождения! Желаем тебе особенного дня и много любви".

Но фанатов взбесило такое поздравление. Ведь, по мнению многих британцев, даже неформально поздравляя своего племянника и старшего сына будущего короля Великобритании, Меган и Гарри обязаны были упомянуть его полный титул - ваше королевское высочество.

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Конечно же, больше всего негативной критики вылилось в сторону Маркл. В комментариях пользователи сети пишут, что именно она выложила поздравление, не удосужившись ознакомиться с протоколом королевской семьи, частью которой теперь является.

"Это британская королевская семья, а не какой-то голливудский фильм!" - обратился к Меган один из подписчиков Уильяма и Кейт.

Отметим, что вскоре поздравление от Меган Маркл и принца Уильяма было удалено.

Ранее мы писали о том, что Меган Маркл публично призналась в проблемах с мужем.